Лучшим спортсменом 2018 года признан Артем Черноусов, а лучшим тренером стала Галина Корзун 14:49, 14 декабря 2018 г.



Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта в Иркутской области в 2018 году стал победитель и призер чемпионата мира по пулевой стрельбе Артем Черноусов. А лучшим тренером признали его наставника Галину Корзун. Всех, кто в минувшем году приносил нашему спорту победы, сегодня отметили на торжественном награждении.

В номинации "Открытие года" среди команд дипломы вручили сборной региона по кёрлингу. Юноши и девушки заняли первые места на первенстве России. Собравшиеся в зале - лучшие из лучших, отметил министр спорта области Илья Резник. "Практически не было ни одной Олимпиады за последние десятилетия, где бы не была представлена Иркутская область, и это труд и плод труда, в том числе, и всех присутствующих сегодня здесь, в зале. Сегодня вы представляете огромную отрасль, благодаря которой Иркутская область звучит на спортивной карте России", - сказал Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

Также награды получили те, кто в течение года регулярно писал о спортивных событиях в СМИ. Проект нашей телекомпании "Спорт в лицах" назвали лучшим спортивным проектом года. А лучшим спортивным журналистом области стал Павел Марчуков.