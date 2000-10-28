"Пушистое счастье": очень добрый пес Вилли ждет своих хозяев 14:04, 14 декабря 2018 г.



Он мягкий, пушистый, словно из зимней сказки, пес. Только сказкой его жизнь не назовешь. Этим летом Вилли выбросили. На замену сторожевой собаке взяли другую - молодую и породистую. А верный Вилли остался на улице. Нашли его волонтеры.

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"Я работаю там недалеко, и вот мы с Эдуардом, с которым вместе приезжаем, он там живет недалеко, мы его сюда привезли", - рассказала Ирина Орехова, волонтер.

Судьба распорядилась так, что сначала пес попал в приют "К-9". Жители микрорайона, где он поселился после предательства, решили, что собака агрессивна и представляет опасность. Видимо, они не заметили или не захотели разглядеть добрые глаза и миролюбивый нрав. Но волонтеры, которые нашли Вилли, взяли на себя ответственность и перевезли его в приют "Ной-ПовоДОГ". "Сейчас он вообще замечательный пес. Был, конечно, напуган, в штыки воспринимал людей, собак. А сейчас это сама доброта. Адаптировался ко всем: к людям, собакам, совершенно ни с кем не дерется. Очень добрый пес", - говорит Ирина Орехова.

Сейчас Вилли уже оправился от предательства бывших хозяев. Он привит и стерилизован. Пес пожилой, ему больше 10 лет. Но, несмотря на преклонный возраст, он все еще активен и готов дарить любовь ближним. Вилли хочет стать вашим пушистым счастьем. Всю информацию об этой собаке вы можете получить по телефону 8(924)631-75-85 или на сайте приюта noi38.ru.