Распоряжаться землей в Иркутске будут по-новому? 20:35, 13 декабря 2018 г.



В региональный закон хотят внести поправку, по которой городскими землями будет распоряжаться министерство имущественных отношений области. Таким образом, администрация Иркутска лишается права решать, где возводить школы, какие дороги ремонтировать. Кроме того, местная власть не сможет утверждать генеральный план города. Передача полномочий вызвала жаркие споры.

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На публичном обсуждении присутствуют и общественные деятели, и горожане, и власти Иркутска. Всех волнует вопрос: как с нового года будет регулироваться земельное законодательство. В 2015 Дмитрий Бердников инициировал возврат Иркутску полномочий по распоряжению неразграниченной землей. Произойти это должно было с 1 января 2019-го. Но буквально за месяц до этой даты в правительстве области решили внести две поправки в закон, которые вновь лишают муниципалитет права распоряжаться неразграниченными землями, а также формировать и утверждать генеральный план Иркутска. "Иркутск - это не просто областной центр, это город с очень серьезными традициями в плане градостроительства. У нас мощнейшее архитектурное сообщество, не только в рамках нашей области, города, но и на российской площадке", - отметил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Бьют тревогу и экологи. Такие изменения грозят точечной застройкой. Главное опасении -: особо охраняемые территории Иркутска могут лишиться своих статусов и прекратить существование. "Под удар такого земельного передела могут попасть также территории, запланированы как особо охраняемые. Это и на Синюшиной горе бор, и лес Академгородка, и Плишкинский лес, родники, даже Кайская роща, известная всем. Роща "Звездочка", парк Парижской коммуны, всякие околоводные пространства", - говорит Виктор Кузеванов, эколог, общественный деятель.

Как показывает опыт Екатеринбурга и Владивостока, передача полномочий по разработке и утверждению генплана в регион закончилась тем, что полномочия вернули... обратно в муниципалитет. Депутаты Законодательного собрания не остались в стороне и высказали свою точку зрения. "Я сегодня здесь присутствую для того, чтобы выслушать позицию каждого. Она подтверждает и мою личную позицию. Поверьте, депутаты Заксобрания разделяют опасения города. Исполнительная власть будет считаться с городом Иркутском, и мы сделаем для этого все возможное", - сказала Лариса Егорова, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Возмущения и опасения есть и у жителей Иркутска. В микрорайоне Лесной несколько лет назад выделили земли под строительство жилья для многодетных и малообеспеченных семей. Только территория оказалась неприспособленной для комфортной жизни. Болотистая местность и отдаленность от города - с такими проблемами пришлось столкнуться новоселам. Теперь, когда в микрорайоне живет более трех тысяч человек, понадобилась и инфраструктура. В этом году было решено построить школу. А в планах - физкультурный комплекс и детский сад. С такими поправками их реализация может затянуться. "Мы можем остаться без подъездных путей, без какой-либо инфраструктуры, без учета наших интересов, а они должны учитываться. Нашему будущему поколению, нашим детям должны строиться детские площадки, парки, скверы. Мы без этого можем остаться", - заявил Георгий Комаров, руководитель ТОС "Лесной".

Общественная палата Иркутска подготовила открытое письмо мэру от общественников с просьбой защитить интересы иркутян, а также обращение к правительству Иркутской области и депутатам Заксобрания о сохранении за Иркутском полномочий по распоряжению неразграниченными землями и разработке генерального плана.