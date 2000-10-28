Персональная выставка кинооператора и фотохудожника Анатолия Заболоцкого открылась в Иркутске 18:11, 13 декабря 2018 г.



Кинолегенда и его фотографии. В Иркутске открыл персональную выставку известный кинооператор и фотохудожник Анатолий Заболоцкий. Это он снимал шукшинские "Калину красную" и "Печки-лавочки". А после смерти друга и единомышленника просто ушел из кино. Почему? Мастер рассказал программе "Новости".

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Анатолий Заболоцкий, кинооператор, фотохудожник: В "Калине красной" уже никогда не разговаривали, а только я делаю свое, а он - свое. И, тем более, он все время в кадре, сам режиссер и исполнитель главной роли, поэтому в общем доверие организации кадра художнику случается, только когда мы очень быстро понимаем друг друга. Я хоронил его тяжелее, чем отца.

Анатолий Заболоцкий - автор легендарных кадров. Его глазами уже несколько поколений зрителей видят "Калину Красную" и "Печки Лавочки". А сам он попрощался с кино, когда из жизни ушел Василий Шукшин. За 30 лет успел поработать на девяти студиях и снять 15 художественных фильмов. Но после такого тонкого единомыслия сработаться с другими режиссерами не смог. И стал фотографировать. Россию в разных ее уголках - ту, что скоро и останется только на таких снимках. Деревни, люди, природа, не задетые прогрессом. "Самое интересное снимать бегучее лицо человека. Поймать его - это дорогого стоит. Для этого ты должен специально наблюдать. Единственное, что есть в этих фотографиях, в этом собрании, - это труд. А трудиться, снимая лицо, нужно еще больше, чем пейзаж", - делится Анатолий Заболоцкий.

На выставке в студии краеведческого музея более 200 фотографий, сделанных Анатолием Заболоцким за 40 лет. С десятков портретов смотрят знакомые лица. Вот Михаил Евдокимов в отцовском полушубке. И большие друзья фотохудожника - писатели Василий Белов и Валентин Распутин. Преклонение Анатолия Дмитриевича перед талантом иркутского писателя и сделало возможным эту выставку в Иркутске.

Вся жизнь, как чудо, в фотографиях легендарного кинооператора. Выставка Анатолия Заболоцкого открыта в Иркутске до 27 января.