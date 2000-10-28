Квест "Стоп коррупция" организовали для иркутских студентов 18:05, 13 декабря 2018 г.



46 миллиардов рублей составил ущерб от коррупционеров в этом году в России. Такие данные озвучил генеральный прокурор Юрий Чайка. Цифры выше, чем в прошлом году. И, пока экономика подсчитывает убытки, взяться решили за молодежь, а точнее, за профилактическое воспитание будущего поколения и провели квест "Стоп коррупция".

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Уже через два-три года эти студенты станут специалистами. В разных сферах: социальная работа, менеджмент, государственное и муниципальное управление. А сегодня они рассуждают о коррупции. В форме квеста пытаются показать, как это явление выглядит во власти, полиции, медицине. Проходят тесты на эрудицию и знание истории. Для будущих управленцев тема особенно актуальная. "Со студенческой скамьи нужно готовиться к тому, что на работе будут ждать определенные ограничения, запреты. И, естественно, нужно формировать определенное мировоззрение. Нетерпимость к каким-то коррупционным проявлениям. На этапе еще студенческой скамьи. Поэтому такие мероприятия просто необходимы", - отметила Светлана Юзвак, начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Иркутской области.

За девять месяцев 2018-го в России выявили 25 тысяч коррупционных преступлений. Чаще всего эти преступления на совести организованных групп. В генпрокуратуре даже составили портрет типичного взяточника. Это коммуникабельный и активный человек, устойчивый в стрессовых ситуациях и готовый много работать. Студенты, хоть и готовы основательно трудиться в будущем, но на кривую дорожку вставать не хотят. Для этого уже изучили все аспекты антикоррупционного законодательства. "Сегодня наши студенты уже готовы представить свои знания в области антикоррупционных действий. И, следовательно, мы как будущие управленцы надеемся, что в глазах компетентного жюри наших преподавателей мы сможем достойно отстоять свои умения и навыки", - сказал Родион Шанданов, студент второго курса ИГУ.

И стремиться есть к чему. Пять лучших студентов отберут на практику в аппарат губернатора Иркутской области. Познакомиться с его работой победители квеста смогут уже этим летом.