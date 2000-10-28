Дифференциация зарплаты ждет 77 тысяч жителей Иркутской области 17:47, 13 декабря 2018 г.



Подарки к профессиональным праздникам врачам, учителям и воспитателям. В следующем году в Иркутской области введут новую выплату, чтобы поддержать нужные людям профессии. Деньги получат почти 50 тысяч человек. Сегодня о новшествах в сфере занятости рассказала министр труда и занятости региона Наталья Воронцова. Кроме того, прибавка к зарплате - уже ежемесячная - ждет тех, у кого сейчас доход минимальный, а квалификация высокая. Например, методистов, лаборантов, сотрудников канцелярии в бюджетных учреждениях. Указ о дифференциации подписал в этом году губернатор Сергей Левченко.

"Допустим, помощник воспитателя в садике. Воспитатель получает зарплату в соответствии с указом президента, а помощник минимальную заработную плату. И, конечно, человек имеет необходимый уровень образования, но получает одинаковую заработную плату с уборщиком служебных помещений, дворником, и будет введена надбавка к окладу, чтобы заработная плата была больше", - сказала Наталья Воронцова, министр труда и занятости Иркутской области.

Такая дифференциация зарплаты ждет 77 тысяч жителей Иркутской области. Кроме того, в центрах занятости населения региона готовы со следующего года бесплатно обучить пенсионеров и людей предпенсионного возраста по программам переквалификации, которые раньше предлагали только официально безработным. В этом году в пилотном режиме первые сорок человек уже прошли курсы сметного дела, компьютерной грамотности, научились работать в программах 1С.