Вопросы сохранения религиозных объектов культурного наследия обсудили депутаты Заксобрания Иркутской области 17:20, 13 декабря 2018 г.



Пока живет храм, живет и село. В Иркутской области более ста памятников культурного религиозного наследия. Многие из них уже давно требуют реконструкции. Этой теме сегодня посвятили круглый стол с участием депутатов Законодательного собрания региона.

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Храм Воскресения Христова в селе Верхоленск Качугского района считается уникальным. Подобных в России всего три. Его построили в начале XVIII века. В советские времена пытались снести, закладывали взрывчатку. Устоял. Уцелело здание и тогда, когда в нем устроили клуб. Разобрали растяжки, удерживающие стены. Но противостоять времени Воскресенский собор не может. Памятник религиозного наследия трещит по швам. И продолжает существовать только благодаря усилиям жителей села. "Идет побелка, восстановление там, где разрушаются стены. Но это все руки людей, люди сами своими силами восстанавливают. Там очень чисто, очень уютно, и люди ходят на службу в этот храм", - говорит Татьяна Кириллова, мэр Качугского района.

Другой пример - старинный храм Михаила Архангела в селе Большой Кашелак. Благодаря президентскому гранту в три миллиона рублей деревянную постройку 1913 года планируют восстановить.

Еще более ста церквей в регионе нуждаются в реконструкции. Как сохранить и возродить религиозные объекты культурного наследия? Этот вопрос сегодня обсудили на круглом столе. В нем приняли участие депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представители Епархии, жители Качугского, Куйтунского, Киренского и Братского районов. Говорили о том, какие меры поддержки возможны для памятников, которые принадлежат Иркутской епархии, и какую помощь можно оказать храмам, которые сейчас находятся в муниципальной собственности. Депутаты предлагают включить эти вопросы в государственную программу по развитию культуры. Она стартует с 1 января 2019 года и рассчитана на пять лет. "Возможность, в принципе, работы и через субсидии тоже имеет место быть. Для этого необходима нормативная база, пошаговая инструкция для органов власти и, соответственно, для тех, кто является собственниками непосредственно этих объектов. По информации, которую предоставило министерство культуры и архивов Иркутской области, уже дано распоряжение соответствующим службам о разработке таких документов", - сообщила Ирина Синцова, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Предложения направят в правительство и губернатору Иркутской области.