Глава Рослесхоза назвал Иркутскую область самым криминальным лесным регионом 17:13, 13 декабря 2018 г.



Самым криминальным лесным регионом России назвал Иркутскую область замминистра природных ресурсов. По совместительству Иван Валентик является руководителем Рослесхоза. К такому выводу чиновник пришел после просмотра сюжета о нарушениях лесозаготовителей.

"Если мы возьмем за сто процентов все объемы и случаи незаконных рубок в Российской Федерации, то 65 процентов — Иркутская область. Это действительно очень сложная территория", - сказал Иван Валентик, глава Рослесхоза.

Тем не менее, без положительной динамики не обошлось. Иван Валентик отметил: объем незаконно заготовленной древесины в Иркутской области снизился на 40%. Чтобы кардинально изменить ситуацию, требуются системные меры. Необходимо восстановить численность лесных инспекторов.