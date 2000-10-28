В Иркутской области запланировано строительство почти сорока мусорных полигонов 14:53, 13 декабря 2018 г.



В грядущем году россиян ждет переход на новую систему обращения с отходами. Подготовить к этому жителей стараются уже несколько месяцев. Изменятся тарифы по новой услуге, сейчас их как раз должны утверждать. Еще одна часть реформы - мусорные полигоны и площадки. Налаженная система утилизации должна появиться буквально везде. На новый полигон в Черемховском районе отправились съемочная группа программы "Новости".

Новый полигон недалеко от поселка Михайловка будет принимать отходы со всего Черемховского района. Чтобы не вредить природе, предусмотрена глиняная подушка - в подземные воды ничего не уйдет. Более того, собирать жидкость будет система канализации. "Жидкая субстанция не уходит ни с тела полигона, ни за пределы полигона, через систему очистки, через систему канализации она проходит в очистные сооружения и потом используется для технических нужд, для орошения или в случае каких-то пожарных ситуаций используется", - объясняет Игорь Анбросенко, директор компании-подрядчика.

Полигон еще не закончен. Осталось обустроить зону въезда, административно-бытовой комплекс, весовую. Но масштабы площадки можно оценить уже сейчас. Для хранения мусора на полигоне обустроены так называемые карты. По мере заполнения карты будут меняться. То есть сначала техника подъезжает на оборудованную бетонными плитами и освещением площадку и начинает заполнять, например, левую карту. По мере того как мусора будет достаточно, карту засыпают мусором, а бетонные плиты и освещение переносят на правую карту, все начинается сначала, и таким образом уровень полигона постепенно поднимается.

В новом году нас ждет новая система обращения с отходами. Предоставлять жителям услугу по вывозу мусора должны начать по всей территории страны, даже в самых небольших деревнях. Понятно, везти маленькие партии мусора сразу на полигон невыгодно, поэтому параллельно должны оборудовать специальные площадки временного накопления. Там по закону мусор может лежать до 11 месяцев. Работа предстоит очень большая. Сейчас ввели в эксплуатацию полигон в Казачинско-Ленском районе, строят полигон под Нижнеудинском. "Вообще, по схеме мы запланировали строительство практически сорока полигонов размещения отходов. Одновременно региональный оператор по зоне севера в 2019-м планирует приобрести установки по сжиганию мусора для северных территорий. Вы понимаете, что северные территории у нас вообще не обеспечены вот такими полигонами лицензированными", - говорит Нина Абаринова, замминистра природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Кроме того, в области разрабатывают проект мусороперерабатывающего завода под Ангарском. Он должен будет принимать отходы из Иркутска, Шелехова, Ангарска, а также Иркутского района.