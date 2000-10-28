"Байкал-Энергия" в домашнем матче чемпионата России обыграла нижегородский "Старт" 14:35, 13 декабря 2018 г.



В целом игра проходила на равных, так называемые качели подогревали азарт обеих команд. В итоге счет стал равным 4:4 к концу второго тайма. Но под занавес встречи снова отличился полузащитник иркутян Антон Шевчов, на его счету дубль. После финального свистка на табло застыл счет - 5:4.

"Где-то мы использовали наши моменты, поджимали соперников, ошиблись несколько раз они, мы забили. Потом сбавили темп, обороты, пропустили такие необязательные голы, с прострела, в пустые ворота, игроков не держали", - сказал Андрей Рушкин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия".

Сейчас "Байкал-Энергия" находится на девятой строчке турнирной таблицы. Следующую игру хоккеисты проведут 15 декабря против кировской "Родины". Матч пройдет на стадионе "Рекорд" в 13.00.