Иркутские баскетболисты потерпели неудачу на выезде 14:32, 13 декабря 2018 г.



"Иркут" проиграл "Буревестнику" из Ярославля. Матч состоялся в рамках чемпионата России среди команд суперлиги-1. Хозяева паркета были активнее всю игру, в подтверждение этого счет на табло в первом периоде 23:12. Начало следующего игрового отрезка для иркутян сложилось оптимистично, разрыв в счете сократился до 7 очков. Но у игроков ярославской команды были свои планы на встречу. Итоговый счет на табло - 76:65. Иркутяне теперь на 14-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч "Иркут" также проведет на выезде. 15 декабря он встретится с командой "Химки-Подмосковье".