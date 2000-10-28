В Иркутске прошел концерт "Наследники победителей" в память о воинах-афганцах 14:28, 13 декабря 2018 г.



Почти 30 лет прошло с того момента, когда советские войска покинули Афганистан. Затяжная война унесла тысячи жизней, в том числе бойцов из Иркутской области. Эхо сражений сменилось другими звуками. Сейчас в память о героях тех событий звучит музыка. Съемочная группа программы "Новости" побывала на необычном концерте под названием "Наследники победителей".

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Со школьной скамьи на войну. Ветераны Афганской войны, награжденные боевыми орденами и медалями, делятся своими историями о тех событиях. Через музыку прививают молодежи уважение к Родине. Были во всех крупных городах и на этом не собираются останавливаться.

Владимир Кобзарь попал в Афганистан во время вывода советских войск, с авиационным Доминским полком отправился на войну. Сначала служил в Добле, потом перешел в Кабул. В 28 лет вернулся домой. "Историки посчитали, что с XIV по XX век за 600 лет истории нашей России было 329 лет войны. То есть наша страна воевала, воюет и будет, к сожалению, воевать. Мы не можем быть пацифистами. Страшнее войны ничего нет. То есть люди теряют все, если они не будут уметь защищаться. Наша главная задача, чтобы и парни, и девушки - один народ должен понимать, что, в первую очередь, мы должны обеспечить защиту и безопасность нашей страны", - сказал Владимир Кобзарь, председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана.

Через музыку ветераны войны прививают молодежи любовь к Отечеству, воспитывают устойчивые идеалы и уважение к истории.

Эта война продлилась целое десятилетие. В 2019 году будет ровно 30 лет, как советские войска покинули территорию Афганистана. Из Иркутской области не вернулся домой 41 человек, а общая численность погибших более 15 тысяч военнослужащих. Ветераны уверены, что если молодое поколение будет чтить память о них и не забывать историю, то всегда сможет отстоять честь своей Родины.