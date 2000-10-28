"Продукты Приангарья": иркутский комбинат питания 14:22, 13 декабря 2018 г.



Здоровье ребенка во многом зависит от его питания. Растущий организм предъявляет повышенные требования к рациону. С учетом этих особенностей в 1992 году в Иркутске создали комбинат питания. 26 лет предприятие динамично развивалось и главной целью этого развития было обеспечение детей качественной едой. За профессиональный подход к делу комбинату питания присвоили знак "Продукты Приангарья". Этот же бренд есть и у детской молочной кухни.

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Место, где хотел бы побывать любой родитель, - детская молочная кухня. Именно здесь готовят первый прикорм для малышей, а также вкусную, полезную продукцию для взрослых. Рабочий процесс здесь начинается рано. Свежее молоко привозят к семи утра из Баяндая. Около четырех тон ежедневно. Сначала оно попадает в лабораторию. Здесь его встречает грамотный специалист и прибор лактоскан. "Данный прибор показывает достаточно большое количество параметров, которые мы можем определить в молоке и очень быстро. Это жир, это сома, это плотность молока. Присутствует ли в молоке вода, то есть фальсификат есть ли в молоке. Белок, сколько лактозы в данном молоке, соли, точка замерзания", - комментирует специалист.

Самые важные показатели, определяющие качество молока, – это плотность, отсутствие воды и кислотность.

На одной 1021 квадратном метре расположено несколько производственных помещений. Это цех приемки молока. Здесь находятся две емкости, обе по 2400литров. После молоко попадает в аппаратный цех. Здесь оно собирается в накопителе и затем уже распределяется на переработку.

Вся продукция готовится резервуарным способом. Исключение составляет кефир. Его делают с помощью термостата. Срок изготовления кисломолочки - несколько часов. Когда все показатели в норме - температура и прочее, полезное лакомство отправляют в фасовочный цех. Все очень натуральное, хранится максимум семь дней.

Радует не только натуральный состав продуктов, но и их разнообразие. Чего здесь только нет! Молоко отборное, творог, ряженка, "Бифилин", "Биолакт", йогурт как классический, так и с разными фруктовыми вкусами. Эти лакомства пользуются спросом не только у детей. Для взрослых запустили целую линейку: "Мужская формула", "Женская формула", "Секрет долголетия", "Биобаланс". Позаботились и о спортсменах, приготовили им "Марафон". "В 2019 году мы для иркутян хотим запустить новую линейку сладких продуктов, таких как маракуйя с персиком, а также у нас будут новые сладкие вкусы - карамель и манго", - сообщил Владимир Власов, директор филиала МУП "Комбинат питания г.Иркутска".

Кроме молочной кухни, на комбинате питания есть производство полуфабрикатов, которые поставляют в детские сады и школы. Это мясной цех. Здесь делают биточки, бифштексы, тефтели, несколько разновидностей котлет. "Все блюда, которые у нас выпускаются, не содержат ГМО и никаких добавок, которые не разрешены для детей. Это также соответствует техническому регламенту таможенного союза 022, нет в этих котлетах никаких добавок, кроме соли. Котлеты как дома", - отмечает Ксения Пятницкая, главный технолог МУП "Комбинат питания г.Иркутска".

В сентябре здесь запустили рыбный цех. Теперь появилась возможность готовить котлеты из горбуши и минтая, рыбные биточки и тефтели. Еще одно достижение этого года - открытие пельменной. Для приготовления традиционного блюда русской кухни тесто заводят исключительно из куриных яиц, а для фарша используют говядину, да не простую, а тазобедренную часть, самую вкусную и сочную. Мясо перекручивают на два раза, чтобы начинка была очень нежной.

А это уже творожный цех. Здесь готовят пудинг из груш, запеканку с курагой и шоколадную, с какао. Для изготовления этих лакомств используют пятипроцентный творог. "При производстве нашей продукции мы стараемся использовать продукты местных производителей, в основном, которые тоже имеют такой же знак - "Продукты Приангарья". Использование данного сырья при выпуске нашей продукции является гарантированным признаком качества нашей продукции, которую можно без опаски использовать в приготовлении, в питании наших детей и просто жителей Иркутска и области", - подчеркнул Виктор Беляев, директор МУП "Комбинат питания г.Иркутска".

Овощной цех. Специальное оборудование моет и чистит картофель, из которого в детских садах и школах готовят первые и вторые блюда. Клубни подбирают практически одного размера, чищеную картошку обрабатывают раствором с лимонной кислотой, чтобы продлить срок хранения. Все упаковывают в вакуумный пакет.

С 2019 года перерабатывающие предприятия, такие как комбинат питания, будут получать государственную поддержку. "Это и компенсация процентных ставок по кредитам, это компенсация лизинговых платежей, это, в том числе, будет грантовая поддержка отдельных предприятий перерабатывающей промышленности по ключевым секторам переработки продукции. Это мясное направление, молочное направление, переработка рыбы, переработка овощей. Это те ключевые отрасли, где необходимо поддержать наши предприятия, чтобы они увеличивали объемы выпуска продукции", - сообщил Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

Эта поддержка будет как раз кстати. У руководства предприятия большие планы на 2019 год. Специалисты расширят ассортимент вкусных и полезных продуктов. Все они также будут маркированы зеленой шишкой – знаком качества, которому можно доверять.