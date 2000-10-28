357 новых рабочих мест появится в Саянске в ближайшие годы 14:04, 13 декабря 2018 г.



Там построят новый химико-металлургический завод. Московская горно-металлургическая компания решила взять на себя траты на его возведение. В составе предприятия, помимо завода, предусмотрели и горно-обогатительный комбинат. Его создадут вблизи от Зашихинского месторождения в Нижнеудинском районе. Строительство завода будет идти в 4 этапа. Первую очередь введут в эксплуатацию в ближайшие два года. Последний этап намечен на конец 2027-го. Предприятие будет производить чистые и высокочистые оксиды ниобия и тантала.