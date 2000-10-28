В правительстве Иркутской области вручили паспорта юным жителям региона 18:27, 12 декабря 2018 г.



Получили главный документ. В правительстве Иркутской области сегодня вручили паспорта юным жителям региона. Это 46 учеников из 6 муниципалитетов Приангарья. Это Иркутский, Усольский, Шелеховский район. Все они к своему возрасту уже достигли определенных вершин в учебе, спорте или творчестве. Стали победителями различных конкурсов и олимпиад.

"Быть гражданином страны, тем более такой великой страны, как Россия, с большой, но трудной историей, я думаю, вы не хуже меня знаете основные вехи нашей истории, - это поистине высокое звание, это большая честь, но и большая ответственность для всех нас", - сказал Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

На мероприятии также присутствовали и настоящие юные герои, которые уже успели совершить первый в своей жизни подвиг. Это Виталий Хмелевской, спасший человека из горящего дома, и ученик пятого класса Денис Замарашкин, он вытащил тонущего мальчика из воды. Последний случай произошел в марте. Одиннадцатилетний Денис увидел в воде ребенка и бросился ему на помощь, несмотря на холод и то, что плавать на тот момент он не умел. "Он кричал помогите, а я проходил мимо и помог ему. Он держался, как он мне сказал, за лед. И был почти на льду. Рука у него была на льду, а вторая подо льдом. Я волновался не за себя, а за него", - рассказал Денис Замарашкин.

Денис получил благодарность от Российского союза спасателей. Виталия Хмелевского наградили медалью за мужество.