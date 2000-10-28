Воспитанники иркутского клуба единоборств "Сибирь" готовятся к чемпионату мира 18:11, 12 декабря 2018 г.



Порадовали тренера. Воспитанники иркутского клуба единоборств "Сибирь" впервые за долгое время провели совместную тренировку. Дело в том, что спортсмены только сейчас смогли немного передохнуть от соревнований. Есть чем похвастать. За короткое время они успели одержать победы на титульных международных турнирах и получить спортивные звания международного класса. Кто-то даже открыл себя в совершенно новом виде спорта. Подробности далее.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Это совершенно новый вид единоборств. На ринге сражаются сразу восемь человек, четыре на четыре. Узкий и прямоугольный подиум, на котором находятся бойцы, не дает вступить в схватку сразу всем. Поединки проходят по очереди. Все просто: упал, твой товарищ отомстит. Парадоксально, но этот вид соревнований вышел из сценария отечественного кинофильма "Спарта". И, несмотря на то, что он новый, уже прошел чемпионат страны с отбором на мировые состязания, которые состоятся с США.

Иркутская команда билась в финале. Курейш Сагов в одиночку поразил практически всех соперников. Вывел команду вперед. Мастер международного класса по боксу, призер мировых кубков по муай-тай с легкостью отправил в нокаут противников. Его талант сразу отметили организаторы. "Мне очень понравилось, я был впечатлен, командный дух, поддержка. Не то, что сам и на себя надеешься, но можешь и всю команду вывести, если ты в силе. Меня пригласили на чемпионат мира за сборную по этим же боям командным", - поделился Курейш Сагов, воспитанник спортивного клуба "Сибирь".

Сейчас Курейш готовится к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в феврале в Америке. На кону внушительный денежный приз. Рядом работает его коллега по спортивному цеху Алексей Песляк, отрабатывает свою стандартную комбинацию - удары по этажам. Несколько дней назад он стал первым на Всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою. Вышел на ринг с травмой, но это не помешало ему выиграть несколько поединков и стать лучшим. Хотя для опытного спортсмена это далеко не потолок. Алексей имеет опыт на профессиональном ринге, а багаж силовых дисциплин у него солидный. "По панкратиону, по АРБ, по кикбоксингу, по универсальному бою, по комплексным единоборствам, по боевому самбо, по рукопашному бою, по всему выступал, наверное, по чему только можно", - говорит Алексей Песляк, воспитанник спортивного клуба "Сибирь".

Осенью Алексей Песляк, находясь в командировке в Казани, выиграл Кубок президента Татарстана по самбо. Так просто, международный турнир - без подготовки, случайно в гости забежал. "Сейчас я выступаю больше даже за сына, наверное. Чтобы он видел, как я выступаю, побеждаю, проигрываю - без разницы. Видел меня на ковре, на ринге. Стремился к чему-то. Отец выступал у него, а не просто сказки рассказывал", - сказал Алексей Песляк.

В этом же спортивном зале свои чемпионские навыки нарабатывает Алексей Федотов. В этом году он тоже получил статус мастера международника. Стал первым на мировом состязании по муай-тай, которое состоялось на родине этого вида единоборств в Таиланде и даже успешно провел несколько профессиональных боев. Теперь спорт - это его работа с официальной зарплатой и соответствующими перспективами роста. "Когда еще вообще ничего не было у меня, думал: вот бы мир выиграть. Все мечтал, мечтал, и они сбывались потихоньку. Те, которые были семь лет назад, они сбылись", - признался Алексей Федотов, воспитанник спортивного клуба "Сибирь".

Мечты сбываются и у хозяина спортивного дома. Именно так к нему относятся наши герои. Приходят сюда как домой, а тренер им как отец родной, мнение которого уже точно закон. Алексей Долгих признается, что не обошлось без счастливых и судьбоносных знаков. Ребята пришли к нему в одно время и занимаются на равных, словно большая и дружная семья. "Очень горд за ребят, что они выступали на таких соревнованиях. Горд, что готовились в этом зале, что я принимали непосредственное участие. Говорят, залог успешного выступления - это 30% спортсмен, 30% тренер и 30% дадим на то, как у них дома дела. Звезды сошлись - и такой результат", - сказал Алексей Долгих, тренер спортивного клуба "Сибирь".

Сейчас воспитанники спортивного клуба "Сибирь" в Иркутске готовятся снова разъехаться по всему миру, чтобы встретиться на тренировке с подарками для своего тренера в виде золотых медалей.