Иркутский ансамбль "Затопленные песни" стал лучшим аутентичным проектом России 17:45, 12 декабря 2018 г.



Иркутский ансамбль получил приз на церемонии награждения в Москве. Коллектив уже 25 лет занимается реконструкцией музыкального наследия территорий, оказавшихся под водой при строительстве гидроэлектростанций. Композиции, которым уже по 300-400 лет, участники ансамбля собирали в фольклорных экспедициях и сейчас исполняют их на концертах по всему миру. В конкурсе Russian World Music Awards на звание лучших претендовали более 90 коллективов из 12 стран. Победителей выбрали в шести номинациях.