Единую геоинформационную систему создадут в Иркутской области 17:29, 12 декабря 2018 г.



По своей сути это будет цифровая модель региона, содержащая актуальную информацию, детальные карты с нанесенными на ней предприятиями, культурными и соцобъектами, стройками, сельскохозяйственными и коммунальными предприятиями и инфраструктурой. Данная система позволит видеть потенциал муниципалитетов, их нынешнее состояние, связь с другими территориями, узкие места и даст возможность оперативно принимать управленческие решения по вопросам реализации пятилетнего государственного плана области, развивать все территории и отрасли области.

"Координация между отраслями - это очень важно. Чтобы мы, каждый занимаясь своим направлением, работали на одну общую цель. Чтобы мы с вами понимали какая необходима нормативно-правовая база", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Государственный план Иркутской области станет инструментом для мощного развития региона в ближайшие пять лет, отметил Сергей Левченко. В программе учитывают цели не только по отдельным отраслям экономики, но и планы развития крупнейших предприятий. Для исполнения госплана потребуется модернизация объектов инфраструктуры, создание производств с применением новейших технологий. Также не на последнем месте подготовка квалифицированных кадров.