Год театра стартует в областном центре на сцене Иркутского драматического 17:25, 12 декабря 2018 г.



Завтра в России официально откроют Год театра, одновременно во всех регионах. Наступающий 2019-й в нашей стране пройдет под знаком лучших театральных традиций. В Иркутске Год театра начнут на сцене драматического. Завтра вечером на торжественной церемонии там выступят все профессиональные коллективы области и легенды - артисты, которые отдали театру большую часть жизни. Отдельно поблагодарят так называемых "бойцов невидимого фронта" - работников всех театральных цехов: бутафоров, художников, реквизиторов, костюмеров, монтировщиков.

Как Иркутская область проведет Год театра, сегодня журналистам рассказали руководители коллективов и министр культуры региона. В планах на 2019-й более 900 мероприятий. Но речь не только о громких премьерах и фестивалях. "Нам бы хотелось, чтобы в Год театра мы привели в порядок наши государственные и муниципальные театры, и план наш это предусматривает. Кроме этого, конечно же, мы увидим много интересных премьер и фестивалей. Но, пожалуй, отличительной особенностью Года театра от всех предыдущих годов будет то, что в нем будут участвовать не только государственные и муниципальные театры, но и другие театры, которых огромное количество. Это школьные театры, коммерческие театры, любительские театры", - сказала Ольга Стасюлевич, министр культуры и архивов Иркутской области.

Реконструкции в 2019 году ждут историческое здание Иркутского ТЮЗа, театр кукол "Аистенок" и областной Дом актера. Музыкальный театр планирует открыть малую сцену и порадовать зрителей премьерами. Это будет мюзикл "Граф Монте Кристо", поставленная совместно с филармонией опера "Риголетто", а также балет "Щелкунчик". Иркутский драматический проведет 12-й Международный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. И откроет бэби-театр для самых маленьких зрителей. Из ближайших премьер на охлопковской сцене "Горе от ума". В Иркутск с гастролями приедут прославленные коллективы. Театр наций под руководством Евгения Миронова, Московский губернский театр во главе с Сергеем Безруковым, Государственный академический Малый театр России.