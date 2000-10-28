В Иркутске возвели современный физкультурно-оздоровительный комплекс 17:16, 12 декабря 2018 г.



Семь тысяч квадратных метров спорта. В Иркутске возвели современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Причем сделали это с опережением графика. Заниматься плаванием, борьбой, да и просто провести время в тренажерном зале на профессиональном уровне теперь можно бесплатно.

Такому комплексу позавидуют даже мегаполисы. Единственный в своем роде, самый большой муниципальный спортивный объект - то, что нужно Иркутску. Жителям Синюшной горы теперь не придется ездить в другой район, чтобы потренироваться. Здесь есть все для активного образа жизни. "Построили мы его с опережением графика, к качеству претензий нет, в настоящее время у нас строительство завершено, идет приемка данного объекта. Запуск в эксплуатацию будет в следующем году", - сообщил Александр Ким, председатель комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска.

Современное покрытие, залы для разных видов единоборств, баскетбольные и футбольные площадки, бассейн на 8 дорожек. Даже инвалиды смогут посещать этот ФОК. Для них предусмотрены все удобства. Безопасность и комфорт - главные требования при планировании и строительстве комплекса. Одновременно заниматься спортом здесь могут почти 200 человек. Причем совершенно бесплатно. В этом и плюс муниципального физкультурного центра. "Очень важно, чтобы у нас, у людей был выбор, где заниматься: в платных спортивных центрах или в муниципальных. Но муниципальные спортивные комплексы должны обязательно быть. Мы с вами получили очень нужный важный социальный объект. И самое главное, к чему мы должны стремиться, чтобы в каждом районе города были такие комплексы", - подчеркнул Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Дмитрий Бердников также отметил, что на этом работа по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов не закончится. В каждом районе города, даже самых отдаленных планируют возводить спортивные центры.