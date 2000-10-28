"Дом.ru Movix" - это больше, чем привычное телевидение 17:12, 12 декабря 2018 г.



Персональное, мобильное и интерактивное. Один из крупнейших операторов цифрового телевидения в нашей стране представил "Дом.ru Movix". Под таким названием компания объединила четыре платформы, с которых можно смотреть телевизионные каналы и другой видеоконтент. Новшество ориентировано на аудиторию, которая предпочитает смотреть видео на любом устройстве и в удобное время.

"Мы провели колоссальную работу, изучив опыт наших западных коллег и, конечно, ориентируясь на потребности нашего клиента в первую очередь, и вывели этот новый продукт на рынок. "Дом.ru Movix" - это больше, чем привычное телевидение. Это современный и удобный способ смотреть ваши любимые телепередачи, фильмы и сериалы на любом устройстве от смартфона до смарттелевизора", - сказала Любовь Ковалева, замдиректора филиала "Дом.ru" в Иркутске.

Интерфейс интуитивно понятный и удобный. Он объединяет телевизор, сайт и смартфон. Найти желаемое просто: достаточно указать ключевое слово в строке поиска. Чтобы было легче сделать выбор фильма для просмотра, контент удобно сгруппирован по категориям и тематическим подборкам. Кроме того, система запоминает, на каком кадре был остановлен просмотр и позволяет продолжить просмотр. Чтобы подключить современный формат телевидения, достаточно иметь телефон или планшет.