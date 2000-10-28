Новый ледовый дворец по хоккею с мячом в Иркутске получит название "Байкал" 15:31, 12 декабря 2018 г.



В министерстве спорта Иркутской области подвели итоги конкурса на лучшее название для строящегося спортобъекта. Прием заявок объявили в конце ноября, с тех пор в адрес комиссии поступило более ста различных вариантов названий из многих районов региона. И вот победителем стал тот, кто первым прислал вариант "Байкал". Тем временем в соцсетях люди упрекают комиссию, выбравшую именно это название, в чрезмерной оригинальности. И отмечают, что в Иркутске уже есть одна "Байкал-Арена", но, судя по всему, этого мало.