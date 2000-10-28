В рамках чемпионата страны по хоккею с мячом "Байкал-Энергия" сыграет со "Стартом" 14:46, 12 декабря 2018 г.



После почти двухнедельной паузы, связанной с финалом Кубка России и международным турниром, "Байкал-Энергия" вновь готова радовать своих болельщиков. Сейчас идет подготовка к чемпионату страны по хоккею с мячом. "Байкал-Энергия" провела первые тренировки. И уже 12 декабря примет нижегородский "Старт". Именно туда в межсезонье ушел многолетний капитан нашей команды Максим Гавриленко. А еще за "красно-сине-белых" выступают знакомые иркутским болельщикам Анатолий Голубков и Станислав Исмагилов. Матч состоится на иркутском "Труде". Начало встречи в 19.00.