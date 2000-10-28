Иркутянка рискует остаться без жилья и без внучки 14:42, 12 декабря 2018 г.



Квартирный вопрос не только портит отношения, но иногда и влияет на вопросы опеки. Так произошло в одной семье, беды на которую за последние годы буквально свалились, как снежный ком. Женщина из Иркутска рискует остаться не только без места проживания, но и без внучки, у которой никого, кроме бабушки, не осталось.

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Маленькая семья - Алла и ее внучка Варя. Кажется, что последние годы их жизни буквально окрасились в черный цвет. В июле этого года у девочки неожиданно умерла мама. Попала в аварию, так и не смогла восстановиться. А теперь бабушка и девочка-сирота рискуют остаться на улице. В квартире, где они находятся сейчас, женщина живет почти 15 лет. Сюда ее привела одинокая подруга. Оформила Алле прописку. Но жилье так и осталось муниципальным. И после смерти пожилой женщины суд признал проживание Аллы с внучкой на этой жилплощади незаконным. "У меня не было цели приватизировать торопиться, потому что я желала долгой жизни своей бабулечке. Ее смерть для меня была большим ударом. Все это очень тяжело. И теперь эта неалчность, наверное, повлекла вот это все", - говорит Алла Давыденко.

У семьи есть доля в другой квартире, расположенной со соседству. Но даже находиться там, по словам Аллы, невозможно. Сейчас на квадратных метрах проживают племянники женщины. Семейные отношения не клеятся, и на размен жилпрощади договориться не удается. Комната девочки в этой квартире закрыта на ключ. Варя впервые за долгое время появляется здесь и находит самые ценные для себя вещи: "Мама! Мой слоник".

То, что у родственников сложности в общении, видно невооруженным глазом.

- Я тебе по жизни вообще ничего не должен, если что. Ты сюда вселялась или что?

- Тут вещи ребенка, я имею права сюда приходить.

- Да ты приходишь сюда раз в год.

Но у тех самых родственников, как это обычно бывает, версия другая. Они говорят, что Алла не идет на контакт сама, требует жилплощади больше, чем положено, и вообще человек конфликтный. Ссоры якобы доходили до того, что в квартире распыляли газовый баллон, а камеру наблюдения топили в чайнике. "Я ей предлагала договориться мирно. Давай приватизируем, продаем, расходимся. Ее это не устраивало, она говорила: мне половину надо квартиры. Она выселяет меня. Препятствует моему проживанию с моим маленьким ребенком", - сказала Людмила Черных.

И вот исторический момент. Впервые перед нашими камерами женщины садятся за стол переговоров. С трудом, но выйти в мирное русло разговора все-таки получается. Пока обе стороны приняли решение подключить к вопросу администрацию города. Жилье муниципальное, и вопрос по квадратным метрам, которых сейчас катастрофически не хватает на всех родственников, возможно еще можно решить. По крайней мере, именно на это сейчас надеются все члены большой, но очень разной семьи. А пока больше всего Алла переживает за опеку над внучкой Варей. Сейчас женщина оформила ее официально, но, пока квартирный вопрос не решен, и это положение очень шаткое. Поэтому женщина надеется, что этот вопрос им помогут решить государственные службы.