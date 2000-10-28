Более 530 миллионов рублей в этом году получит Приангарье из федерального бюджета в качестве поощрения за эффективную работу
14:15, 12 декабря 2018 г.
Об этом сообщил глава Иркутской области Сергей Левченко. Минэкономразвития ежегодно проводит оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В данном случае отмечен рост экономического налогового потенциала в 2017 году. Иркутская область вошла в двадцатку лидеров по России. Правительство ежегодно поощряет 40 субъектов Российской Федерации. Иркутскую область – второй год подряд.