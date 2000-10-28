Завтра Россия отметит День Конституции. В честь этого события сегодня в Иркутске торжественную присягу приняли иностранцы, которые в ближайшее время станут гражданами РФ. На торжественном мероприятии побывала съемочная группа программы "Новости".
Об этих минутах он мечтал четыре года. Анатолий Якубовский, уроженец Украины теперь стал нашим соотечественником. В России живет с сентября 2014 года, работает по специальности "инженер-проектировщик" на лесном предприятии. Разрешение на гражданство пришло в октябре этого года. Цель достигнута. Сейчас в планах у молодого человека обзавестись жильем и семьей. "Долго я шел, очень долго ходил по кабинетам и инстанциям. Это очень все непросто, как на первый взгляд может показаться. Все 4 года я ходил и оформлял документы. Сначала это было временное разрешение на проживание, потом вид на жительство. Сейчас вот только до гражданства добрался", - рассказывает Анатолий Якубовский, гражданин России.
Вместе с Анатолием присягу сегодня приняли еще 17 человек. В основном это граждане Украины, Армении, Таджикистана, Казахстана. Последних, к слову сказать, больше всего. "С 1 сентября 2017 года вступили в силу изменения в федеральный закон о гражданстве РФ, с 1 сентября все иностранные граждане, в отношении которых приняты решения о приеме гражданства РФ, должны дать присягу. Вообще количество желающих обрести гражданство РФ у нас не уменьшается. Ежегодно мы принимаем от 2,5 до 3000 тысяч человек", - сказала Елена Пантелеева, начальник отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Иркутской области.
В этом году гражданами России стали более двух тысяч человек.