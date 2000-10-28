В Иркутске дал концерт мультиинструменталист, певец и композитор из США Квентин Мур 17:50, 11 декабря 2018 г.



Согрел иркутян солнечной улыбкой и теплой музыкой. В областной филармонии выступил мультиинструменталист, певец и композитор из США Квентин Мур. В апреле он стал гостем фестиваля "Джаз на Байкале" и запомнился иркутянам своей искренностью и музыкальной смелостью. И вот вернулся в Иркутск, чтобы представить свой новый альбом.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Когда в концертном зале есть свое солнце. Квентин Мур согревает сибирскую публику глубоким, многогранным голосом и теплыми мелодиями. Мультиинструменталист исполняет композиции своего нового альбома. Солнечные и тягучие, как воздух жарких берегов, или яркие и динамичные ритмы, как темперамент самого Квентина.

Фанк, соул и рнб - эти течения в музыке представляет гость из Техаса. Квентин не заканчивал музыкальных школ и не брал уроков вокала. Практически всем, говорит музыкант, обязан пению в церкви. С самого раннего детства он пел в хоре. Там же научился играть на гитаре, фортепиано, барабанах, стал писать песни. А сейчас он любимец не только американской, но и европейской публики. Теперь у певца есть поклонники и в России. "Нужно идти к своей цели шаг за шагом, невозможно достичь всего за мгновение. Нужно прислушиваться к себе, получать удовольствие от того, что делаешь, даже исповедоваться в своей музыке. Меня может вдохновить что угодно: отношения, города, даже вот этот пол. Серьезно", - признается Квентин Мур, музыкант, США.

В Иркутске Квентину Муру по традиции аккомпанирует ансамбль "Доктор Джаз". Музыканты с гордостью делятся планами: они уже готовятся к апрельскому фестивалю "Джаз на Байкале". "За 13 лет существования фестиваля мы добились, что следующий фестиваль будет поддержан грантом президента России на развитие гражданского общества. Это даст нам возможность провести мероприятие ярко, с новыми активностями, с новыми подарками, с привлечением ярких артистов. С ноября мы начали готовиться, мы уже подготовили положение детского конкурса, провели переговоры с артистами, выбрали площадки", - рассказал Александр Филиппов, художественный руководитель ансамбля "Доктор Джаз".

Иркутск стал последним городом в российском туре самобытного экспериментатора. Отсюда Квентин улетел на родину, чтобы написать новые песни и снова зажигать публику.