Более миллиона человек поставили вакцину от гриппа в Иркутской области 17:45, 11 декабря 2018 г.



Прививочная кампания подходит к концу, и региональный минздрав уже готов подвести итоги. С сентября по декабрь 47% жителей привились от опасного вируса, при том что план стоял 45%. Цифра беспрецедентная. Обезопасить себя на сезон заболеваемости решились даже беременные женщины на последнем триместре. Таких по области рекордное количество - больше восьми тысяч человек. Особенно оперативно сработали представители социальной сферы, которые смогли донести детям и их родителям пользу профилактики от гриппа.

"Уже сегодня в связи с тем, что прививки против гриппа влияют и на заболеваемость ОРВИ, ОРЗ, мы на протяжении 1,5 месяцев практически не имеем подъема заболеваемости. Он есть, но медленный. На этой неделе уже снижение на 2,5%. То есть 15 тысяч случаев ОРЗ зарегистрировано в Иркутской области", - сообщил Юрий Лысанов, главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения Иркутской области.

Во всех медучреждениях бесплатная вакцина уже закончилась. Теперь прививку можно приобрести в аптеках только за свой счет. Специалисты предупреждают: сезон заболеваемости обычно приходится на январь и февраль, хотя уже сейчас выявлен один случай заражения гриппом. Препарат сможет защитить от вируса через две-три недели после вакцинации. Поэтому позаботиться о здоровье нужно как минимум до начала года. В 2018-м врачи использовали только вакцину "Совигрипп". И, стоит отметить, побочных эффектов она не вызвала.