Тариф на вывоз и утилизацию мусора в Иркутской области должны озвучить не позднее 20 декабря 17:42, 11 декабря 2018 г.



Новая строка - за вывоз и утилизацию мусора - появится в квитанциях с 1 января 2019 года. Вся страна должна перейти на совершенно иную систему обращения с коммунальными отходами. Сейчас идут обсуждения на всех уровнях власти. Готовы ли мы к изменениям?

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Времени остается мало: закон вступает в силу с 1 января, а вопросов все еще много, отметил спикер Законодательного собрания региона Сергей Сокол во время депутатских слушаний. На них приехали все, кто отвечает за "мусорную реформу": парламентарии, главы муниципальных образований, представители региональных операторов и федеральных надзорных ведомств. Не было представителей необходимых министерств. "Мы хотим понять, как рассчитываются новые тарифы на вывоз мусора, как определяются нормативы для жителей городов и поселков. Каким образом исполнительная власть и профильные министерства будут контролировать новый порядок обращения с коммунальными отходами? Насколько готова инфраструктура? Как будут реагировать надзорные службы?" – сказал Сергей Сокол, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Региональные операторы отчитываются: готовы на 80%. "В настоящее время активная стадия подготовки у нас идет. В нашей зоне ответственности. В настоящий момент самые проблемные для нас три территории: город Иркутск, Иркутский район и Мамско-Чуйский район", - сообщил Артем Мищенко, учредитель регионального оператора.

Правда, служба по тарифам Иркутской области еще не утвердила новый тариф на вывоз и утилизацию мусора. Для сравнения: сумма напротив новой строки в квитанции уже напугала жителей Саратова. Услуга для них выросла почти в 15 раз. В Ленинградской области - в 11. Крупнейшие регионы признают свою неготовность к новой системе. "Нельзя начинать реформу просто с роста тарифов. Еще ничего не изменилось. Новые регоператоры еще не показали, как надо работать. Мусор еще не повезли на переработку. По-прежнему нет раздельного сбора и сортировки. Реформа, прежде всего, должна менять систему", - подчеркнула Ольга Носенко, вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области.

Тариф на вывоз и утилизацию мусора в Иркутской области должны озвучить не позднее 20 декабря. Его величина будет разной в зависимости от особенностей территорий. За счет этих средств региональные операторы будут не только вывозить отходы, но и заниматься захоронением и обезвреживанием мусора. Сегодня в России утилизируется 7% отходов. К 2024 году их доля должна составить не менее 60%.