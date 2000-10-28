"Стена плача" появилась в одном из многоквартирных домов Иркутска 16:51, 11 декабря 2018 г.



Спровоцировало это появление холода. В квартире, жильцы которой и обратились в редакцию программы "Новости", поверх обоев сначала пошел иней, а затем плесень. О проблемах, которые могут коснуться каждого, следующий материал.

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Тот случай, когда после ремонта стало хуже, чем до. Семья Темниковых живет в этой квартире всего два года. Супруги уверяют: прошлой зимой от жары изнывали, в этом году после того, как швы в их панельной пятиэтажке обновили, ситуация стала противоположной. В комнате постоянно работает обогреватель, на стенах конденсат, который еще вчера был настоящим инеем. "Пришел мастер, промерил прибором стены и сказал, что да, недоделки, недочеты есть, ждите лета, будем только по теплу делать. Они вскрыли эти швы межпанельные, может быть, они их чем-то и замазали, в чем я глубоко сомневаюсь, и оставили как есть. Я хочу, чтобы они сделали хотя бы временно какое-то утепление, чтобы бежать вода перестала и углы промерзать", - говорит Елена Темникова, житель дома №10а на бульваре Рябикова.

В квартире Темниковых два внешних угла, и оба теперь промерзают. Обои пошли черными и серыми пятнами. В управляющей компании говорят, что швы в этом сезоне не трогали. Но навстречу пойти готовы. Вот только не раньше весны. А до тех пор карабкаться на стену нет смысла, да и просто опасно. "Ремонт данных швов будет включен в план текущего ремонта на 2019 год. И с момента наступления благоприятного периода времени года для проведения данных работ эти работы будут выполнены. Замеры температуры показали допустимую температуру воздуха в данном помещении. Минимальное требование - это 20 градусов в жилом помещении", - сказал Алексей Яковченко, генеральный директор управляющей компании.

За отопление Темниковы платят наравне со всеми жильцами, вот только они еще дополнительно греют атмосферу. Обходится это удовольствие вместе с тратами на электричество в несколько тысяч рублей в месяц. И эта сумма с каждым зимним днем обещает только расти. Ведь самые сильные холода еще впереди.