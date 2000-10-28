Хоккеисты "Байкал-Энергии" сыграют с командой МЧС России 14:50, 11 декабря 2018 г.



Клюшки, мяч и... валенки. Всех поклонников русского хоккея приглашают на необычный матч в Иркутске. Встретятся лед и пламя - "Байкал-Энергия" против команды МЧС России. При этом площадка будет не ледовая, а снежная, а игроки наденут валенки. Пожарные уже проводят отборочные матчи, ведь сражаться с серьезным соперником должны лучшие.

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С неподдельным азартом, который наверняка родом из сибирского детства, серьезные мужчины гоняют по площадке мяч. Отборочные игры по хоккею с мячом среди пожарных частей Иркутска в самом разгаре. Бегать по рыхлому снегу в валенках не очень удобно, но для пожарных физическая нагрузка привычна, да и лишняя тренировка не помешает. Ведь валенки - часть зимней униформы. "Море позитива, столько эмоций! В охотку, погода хорошая, бегать хочется. Встретились сколько тут друзей, знакомых, вообще, прямо праздник, просто праздник спорта для всех, я думаю. Не только для нас, но и для болельщиков. Пока идем на первом месте, пока две победы, сейчас выигрываем 3:0", - делится Алексей Болькин, старший пожарный пожарно-спасательной части №1 г.Иркутска.

Победители городского отборочного турнира в пятницу встретятся с лучшими командами МЧС из других городов области. Игры будут идти весь день перед дворцом спорта "Труд". Лучших снежных хоккеистов ждет приз - матч с "Байкал-Энергией". Как говорят сами пожарные, на площадке встретятся лед и пламя. "Так как центр Иркутской области и имеется такая команда, приняли решение пригласить, и "Байкал-Энергия поддержала наша приглашение. Три человека играли в составе молодежных команд "Байкал-Энергии", имеют опыт игры, пытаются учить остальных", - сказал Андрей Залозный, начальник Иркутского пожарно-спасательного гарнизона.

Пережить вместе с командами неповторимые эмоции и радость побед приглашают всех иркутян. Игры начнутся 14 декабря в 9.30. Весь день зрителей ждут конкурсы и соревнования с призами, а также возможность продегустировать авторские чаи от пожарных со всей области. Решающая встреча с "Байкал-Энергией" начнется в 17.00.