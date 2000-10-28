Нефтеперерабатывающая отрасль требует новых мер государственной поддержки 21:14, 12 октября 2018 г.



Этой теме посвятили выездной круглый стол Государственной Думы. В нем приняли участие депутаты Госдумы, Законодательного собрания Иркутской области, губернатор Сергей Левченко, представители газовых и нефтяных компаний. В этом году в регионе добыли почти девять миллионов тонн нефти. Для того чтобы сохранить уровень переработки по отношению к добыче, в Усть-Куте начали строительство газоперерабатывающего комплекса. А это не только производство, налоги, но еще и новые рабочие места. Кроме того, на круглом столе представили проект развития газохимии в Саянске.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Это будет сырьем уже являться не нефть, не этилен, который запланирован был, собственно говоря, на этой основе и построен был "Саянскхимпласт", продуктопровод от Ангарска до Саянска 200 километров, сейчас идет ориентирование на газ, который относительно близко. Это Ковыкта, да у нас и достаточно много малых месторождений.

Павел Завальный, председатель комитета Госдумы РФ по энергетике: Нужны меры государственной поддержки. Они разные, начиная от моральной поддержки. Поддержка на уровне регионов, начиная от создания инфраструктуры, так называемых технопарков. Ну, и кластерный подход. И плюс меры финансовой поддержки.

Сейчас завершаются работы по строительству газопровода Ковыкта. Это позволит газифицировать поселок Жигалово. Чтобы ускорить процесс, весной этого года газопровод передали в собственность Межрегиональной транспортной компании, которая должна отчитаться о проделанной работе до конца года. Главная задача парламентариев Иркутской области - на законодательном уровне способствовать развитию нефтеперерабатывающей отрасли, отметила вице-спикер Ольга Носенко. Полный пакет законов о завершении налогового маневра в этой сфере подписал президент страны в августе этого года.

Ольга Носенко, председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области: Вот этот круглый стол прошел. Наверное, нам это дает, в том числе, и толчок для создания новых и производств, и новых задач, которые мы еще не сможем решить. И, я думаю, что мы, Законодательное собрание, в этом направлении продолжим работу для того, чтобы и увеличить поступления в бюджет Иркутской области, и чтобы решать те социально-экономические проблемы, которые сегодня у нас есть.

В целом в Прибайкалье темпы роста промышленности на 2% выше, чем в среднем по России. Инвестиционные проекты в области реализуют на общую сумму более 800 миллиардов рублей. Нефтехимический комплекс в Ангарске выпускает широкий ассортимент продукции, и его доля в промышленности региона составляет более 20%.