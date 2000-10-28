Рыбаков ищут на Байкале 17:38, 12 октября 2018 г.



Поиски ведут с воды и с воздуха, спасатели на катере и вертолете Ми-8 проверяют метр за метром. Вечером в четверг трое мужчин вышли в сторону Больших Котов на моторной лодке. Обещали родным вернуться ночью, но до сих пор рыбаки не вышли на связь. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали акваторию от Листвянки до Больших Котов. К поискам подключились и спасатели из Посольска. Сильный ветер и волнение на Байкале могли отнести лодку еще дальше по озеру. Поиски расширили до города Бабушкин в Бурятии.