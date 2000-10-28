Жильцов домов, относящихся к ТСЖ, обяжут платить коммуналку за соседей-должников? 17:14, 12 октября 2018 г.



Задолжал сосед, а платить будете вы. Власти задумались над очередной "народной" инициативой, к которой так и просится приставка "анти-". И касается она жильцов многоквартирных домов, в которых организовано товарищество собственников жилья. Их членов хотят заставить платить за должников в доме. О круговой поруке и истинных планах чиновников – наш материал.

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О пользе ТСЖ в доме №234 на улице Байкальской Иркутска расскажут цифры. После утепления фасада здания жильцы стали платить за коммуналку на 30% меньше, кровлю поменяли этим летом, в подъездах чистота, за безопасностью следят камеры наблюдения. Статистика показывает: если в домах, где есть управляющая компания, собираемость взносов не больше 70%, то там, где организовали ТСЖ, платят практически все. Сейчас чтобы взыскать деньги с должников, председателю приходится идти в суд. "Если раньше я, допустим, в течение 20 дней получал судебный приказ, то теперь я судебный приказ чуть ли не год получаю, потому что мировые судьи завалены. Дальше, получив этот судебный приказ, отдаю судебным приставам, которые вообще, можно сказать, не работают. Не надо далеко ходить, у меня здесь отписки, и доходит до того, что я подаю на судебных приставов исковые заявления о бездействии судебных приставов", - рассказывает Сергей Воскобойников, председатель ТСЖ "Ангара".

Теперь вся эта головная боль должна перейти от судебных приставов на руководство и членов ТСЖ. В Центре стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина предлагают, чтобы жильцы таких домов оплачивали все счета по коммуналке, в том числе за нерадивых соседей. А уже потом сами взыскивали деньги как хотят. Сейчас в Иркутской области почти 300 ТСЖ. И если закон примут, их может совсем не остаться. "Во-первых, это очень простой способ расправиться с ТСЖ. Если такая норма будет принята, естественно, здравомыслящие собственники, ответственные сразу же скажут: нам ТСЖ не нужно, мы не собираемся отвечать за ту категорию, ни за социальную, ни за асоциальную. Во-вторых, ТСЖ всегда создает проблемы и правительству, и администрации, и администрации муниципалитетов в том, что они постоянно защищают права собственников", - сказала Валерия Кошечкина, председатель ассоциации ТСЖ Иркутской области.

А значит, инициатива не столько экономическая, сколько политическая. Уж слишком много головной боли от несговорчивых товариществ. Но до реализации предложения далеко. Ведь в сегодняшнем виде оно противоречит жилищному и гражданскому кодексам и даже Конституции. Еще один нюанс инициативы: если семья не платит по счетам, квартира переходит в распоряжение ТСЖ. "Пока наше общество не готово, скажем так, к такому шагу, потому что фактически в данном случае люди должны свое имущество сразу, грубо говоря, закладывать. Квартиру свою сразу закладывать, чтобы потом в дальнейшем пользоваться этими какими-то преимуществами", - отмечает Максим Тельтевский, зам. генерального директора СРО "Содружество ЖКХ".

Сейчас население Иркутской области задолжало по коммуналке около 2,5 миллиардов рублей. И в основном должники как раз не ТСЖ, а управляющие компании и их клиенты. А значит, продвигая очередную жилищную реформу, чиновники хотят погубить то, что действительно работает.