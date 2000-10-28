"Кубок Азии" по ушу-саньда впервые проходит в Иркутске 17:13, 12 октября 2018 г.



Такое зрелище в Иркутске впервые. У нас проходит турнир "Кубок Азии" по ушу-саньда. В соревнованиях участвуют более ста спортсменов из Сибири и Дальнего Востока. Как молодые, так и взрослые бойцы приехали показать свое мастерство.

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Эмоции на пределе не только у спортсменов, но и у зрителей. Стоит бою только начаться, как шум стоит на весь дворец спорта. Все стараются поддержать своих бойцов. На первый в Иркутске "Кубок Азии" приехали более ста сильнейших ушуистов. Команду Иркутской области на турнире представляют не только иркутяне, но и спортсмены из Ангарска, Усть-Илимска, Саянска, поселков Залари и Куйтун. "Первостепенная задача была подготовить спортсменов высокого класса. Для того чтобы это сделать, необходим большой опыт проведения поединков, но не только на своих, региональных соревнованиях, но и достаточно крупных турниров для того, чтобы спортсмены, скажем так, обкатывались", - говорит Максим Шедько, президент "Кубка Азии".

"Свободный бой" - так называют вид китайского единоборства. Направление достаточно молодое. В России появилось более 30 лет назад и стало быстро набирать обороты. Для многих спортсменов это больше чем хобби. По словам Данилы Панова из Усть-Илимска ушу – это вся жизнь. И если техника сейчас у спортсмена на высшем уровне, то над другими составляющими боя нужно еще работать и работать. "Для меня как для спортсмена сложно – это борьба. С техникой у меня все хорошо, а с борьбой плохо. На ушу меня отвел дядя, я не знал, что это такое. Думал простая борьба, оказалось, что ушу – это просто жизнь", - делится Данила Панов, участник "Кубка Азии".

С таким настроем ушуист провел два победных боя и вышел в финал. В Иркутске этот турнир проводится впервые. В январе этого года "Кубок Азии" по ушу-саньда проходил в Благовещенске и только для профессионалов. Сейчас соревнования проходят по пяти возрастным категориям. Поединки состоят из трех раундов до первого поражения. Победители рейтинговых турниров будут учувствовать в международном "Кубке Азии". Место его проведения еще не определено.