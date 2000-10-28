Иркутский ТЮЗ отмечает 90-летний юбилей 15:40, 12 октября 2018 г.



Когда 90 лет - это самый расцвет. Иркутский ТЮЗ отмечает юбилей. Это театр, который несет в жизнь детей добро и сказку, говорит с подростками о их проблемах и размышляет о жизни вместе со взрослыми зрителями. Театр, который всегда молод душой. Об истории и духе юбиляра – в следующем материале.

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Они всегда веселы и задорны. Еще с 20-х годов ХХ века. Иркутский ТЮЗ начинался в 1928-м как театр рабочей молодежи - ТРАМ. Уже через год молодой коллектив гастролировал по краю с агитационным репертуаром. Сначала ютились в холодных временных комнатах, но уже в 1934-м театр обрел свой дом на улице Ленина.

Здание на улице Ленина - это на самом деле комплекс домов, их строили в конце XIX-начале XX веков. Здесь был отель "Централь", отсюда решало судьбу Сибири правительство Колчака, располагался в здании и штаб Пятой армии, а затем дом заняли профсоюзы. Наслаждаться спектаклями зрители спешили сюда на протяжении 70 лет. Пока в 2006-м из-за аварийного состояния несущих конструкций ТЮЗу не пришлось переехать.

Старое здание решили перестроить. Но из-за юридических сложностей реконструкцию не раз откладывали. Проект уже был готов, за годы проволочек он устарел, сейчас дорабатывают новый. Но ТЮЗовцы не унывают. Они переехали недалеко и в новом доме продолжают радовать зрителей, творить и немного озорничать.

Марина Егорова, Наталья Маламуд, артистки ТЮЗа им. Вампилова: Хороший у нас коллектив. Очень. Дружный, любвеобильный друг к другу. А главное, веселый, озорной и всегда юный. За юный пыл, за юный жар пусть бьются эти сердца! Правильно! Точно! Вот такие мы все.

Николай Кабаков, заслуженный артист России: Это вся жизнь моя. На следующий год будет 40 лет, как я в этом замечательном моем театре в жизни творю, живу.

В репертуаре иркутского ТЮЗа каждый найдет себе спектакль по душе. Зрители с замиранием сердца следят за приключениями Оли и Яло, ищут волшебные луковицы в сказке "Сокровища из Бразилии", искренне сопереживают неловкостям подростковой влюбленности и страдают вместе с русскими женщинами в трудные военные годы. "Это, наверное, один из немногих театров, который формирует не только эстетический вкус наших молодых зрителей, но и душу. От самых маленьких до самых взрослых людей - все здесь найдут то, что им близко. Вот это самое главное", - считает Ольга Стасюлевич, министр культуры и архивов Иркутской области.

В день рождения театр поздравили зрители, верные поклонники и друзья. А одним из самых неожиданных подарков стал автобус от губернатора области. Теперь ездить на гастроли будет удобно. И еще больше детей в разных городах и поселках увидят, какое это волшебство - театр.