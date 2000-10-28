Сбор средств на лечение Никиты Зайцева продолжается 14:45, 12 октября 2018 г.



Сюжет о семье, где уже несколько лет борются с болезнью старшего сына, получил большой отклик. Мы благодарим всех зрителей, которые не остались равнодушными к беде 15-летнего подростка.

Впервые страшный диагноз - нейробластома - Никите поставили в 8 лет. После долгого сложного лечения и операции случилась долгожданная ремиссия. Но год назад опухоль выросла вновь. Юноше удалили почку, но и это не помогло. Помочь в борьбе с рецидивом нейробластомы может клиника в Кёльне. Но сумма для этого нужна огромная - 400 тысяч евро. Пока нужно набрать хотя бы 40 тысяч, чтобы просто назначить лечение. Благотворительные фонды в помощи отказывают: один не оплачивает лечение за рубежом, другой ставит в резерв, третий причин не объясняет. Поэтому мама Никиты Ирина сама ведет сбор денег, чтобы спасти сына. Помочь Никите можете и вы, перечислив любую сумму на указанные карты. Никита верит: он обязательно поправится.

Реквизиты для перевода средств:

карта Сбербанк 5469 1800 1593 3768

Получатель: Ирина Валентиновна (мама)

Карта ВТБ: 5368 2901 7973 5685

Получатель: Ирина Валентиновна (мама)

Счёт в Сбербанке: 40817810018352363416

ИНН: 7707083893

БИК: 042520607

Кор. счёт: 30101810900000000607

Получатель: Ирина Валентиновна (мама)

мобильный банк: 89501195326





