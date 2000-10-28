Премьера в Иркутском театре кукол "Аистенок": актеры предложат зрителям порассуждать о духовной нищете 14:43, 12 октября 2018 г.



"Приключения Буратино", которого мы еще не знали. В театре кукол "Аистенок" завтра сыграют премьеру по сказке Алексея Толстого. Сценарий для иркутской версии спектакля написал главный режиссер Московского детского театра кукол Валерий Баджи. Получилась масштабная и технически сложная постановка, которая задействует все планы сцены: от театральной ямы до колосников. И смотреть его могут как совсем маленькие, так и юные иркутяне.

Кукол создавала художник из Хабаровска Наталья Павлишина. Ее авторский стиль легко узнают постоянные зрители "Аистенка". Режиссер спектакля Юрий Уткин отметил: это не просто пересказ известной сказки, это переосмысление текста Толстого. Например, создатели постановки рассуждают о том, как в руках злодея можно самому стать чудовищем. Папа Карло здесь не бедный столяр, а талантливый мастер, который создает удивительных кукол. Поэтому "Приключения Буратино" - история не о материальной, а о духовной нищете. "Хотелось поговорить с ребенком о самой главной вещи в жизни: кто ты и какой ты. Настоящий или ты, будем говорить, кукла, марионетка в руках чьих-то. Хотели бы, чтобы ребенок с детства понимал, что все зависит от тебя, от твоих поступков, от твоего душевного и нравственного наполнения", - сказал Юрий Уткин, главный режиссер Иркутского областного театра кукол "Аистенок".

"Аистенку" предстоит насыщенный сезон. В театре на четыре месяца приходится столько же премьер. В сентябре зрителей восхитили "Утиной охотой" по Вампилову. В ноябре поставят первый в Иркутской области теневой спектакль "Иван Царевич и Василиса". А в декабре представят новогоднюю сказку "Умка". Такой творческий запал требует расширения пространства. О реконструкции здания театра говорят уже давно. И, возможно, она начнется совсем скоро. "Сейчас создаются эскизные проекты, как может выглядеть театр кукол концептуально внутренне. Мы нацеливаемся вообще на три сцены. Это основная сцена, будет полноценная камерная и бэби-театр, назовем его так", - говорит Андрей Стрельцов, директор Иркутского областного театра кукол "Аистенок".

Реконструкция театра "Аистенок" значится в федеральной программе на 2020 год.