"Пушистое счастье": лабрадор Сэм все еще ждет заботливых хозяев 14:27, 12 октября 2018 г.



История собаки, которую сперва бросили, а затем бросили еще несколько раз, поражает воображение жестокостью. Лабрадор Сэм очень похож на героя повести Толстого "Холстомер". Он тоже слепой и тоже оказался никому не нужен. Но волонтеры надеются, что судьба Сэма все же окажется более счастливой. Наша программа уже рассказывала об этой собаке. Теперь настало время продолжить.

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Хозяева выгнали старую слепую собаку из дома и предложили волонтерам усыпить его. Но неравнодушные к собачьей беде люди забрали Сэма и начали подыскивать ему новую семью. Жительница Шелехова захотела забрать его к себе, но буквально через несколько дней сказала: заберите собаку обратно. Так повторилось еще 4 раза. "И нам пришлось определить его на платную передержку с медицинским уходом. И теперь мы снова открываем тему поиска хозяев. Надеемся, что найдутся люди, которые смогут его выводить 3-4 раза в день. Либо это частный дом с доступом к улице", - говорит Вера Гендлер, волонтер.

Оказалось, Сэм болен. Трудности жизни дали осложнение на почки, и в квартире такую собаку держать почти невозможно. Надо быть очень гуманным и заботливым человеком, чтобы уделять этому животному достаточное внимание. Это не каждому под силу. Но волонтеры рук не опустили. "Сэм прошел все медицинские обследования. Была сделана эхокардиография сердца, УЗИ, была назначена небольшая операция, ее мы тоже успешно прошли. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше", - рассказала Вера Гендлер.

Сейчас Сэм живет в частном доме, хозяева которого принимают собак на временное проживание. Там он гуляет, бегает по берегу реки и совсем не чувствует себя слепым. Пес очень красивый и ласковый. Волонтеры занимаются поиском новой семьи для него уже с учетом всех особенностей этой собаки. Люди верят: судьба Сэма обязательно сложится хорошо. Узнать все подробности об этой собаке можно по телефону 8 950 133 05 55.