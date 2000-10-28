"Бело-синим" не удалось одолеть шведский "Бруберг" 14:22, 12 октября 2018 г.



Стартовая игра за Кубок мира по хоккею с мячом закончилась для "Байкал-Энергии" поражением. Первый тайм прошел в равной борьбе. На 17-й минуте иркутянам удалось вырваться вперед. Хорошая комбинационная атака завершилась точным ударом Евгения Волгужева. Но закрепить успех не удалось. В начале второго отрезка соперники сравняли счет. Отличился Сёдерберг. А за четыре минуты до финального свистка фортуна вновь улыбнулась шведским хоккеистам. После розыгрыша углового мяч от конька Алексея Чижова взмыл под перекладину. Итог игры - 2:1.

"Понимали, что команда "Бруберг" неплохо умеет контролировать мяч, она его держит, ищет свободные зоны. Мы вроде бы все их перекрыли, не так много моментов было у наших ворот. Но вот стандарт решил исход матча. Хотя и у нас был момент стопроцентный, буквально у Шевцова. Забей он, и качеля бы качнулась в другую сторону. Так получилось, судьба", - прокомментировал Андрей Рушкин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия".

Сегодня "бело-синие" сыграют с клубом "Сандвикен". А на 13 октября назначен матч против "Больнеса".