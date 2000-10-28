Баскетболисты "Иркута" одержали первую победу в сезоне 14:19, 12 октября 2018 г.



"Оранжево-черные" были сильнее команды "Университет-Югра". Уже после игры соперники рассказали, что не справились по большей части с основным разыгрывающим иркутян. На счету Дюкса 35 очков. Это при том, что стартовая четверть у хозяев площадки не задалась. Ошибки привели к удручающему результату - 2:10 в пользу Сургута. На первый плановый перерыв гости ушли в статусе лидеров. В следующем игровом отрезке иркутяне сократили отставание. Первая часть матча закончилась с равным счетом. А после наша команда добилась преимущества и удерживала его до конца игры. 76:68 - "Иркут" празднует победу.

Александр Лукин, тренер БК "Иркут": У нас на каждую игру есть 100% план, которого мы придерживаемся. И в сегодняшней игре он был более очевидный, чем в первой.

Олег Тен, тренер БК "Университет-Югра": Эта игра была равной. Просто в какой-то момент у нас случился спад. И эти 2-3 минуты решили тот задел, который случился. Ту разницу.

Следующий матч состоится на выезде в рамках Кубка России. 14 октября "Иркут" сыграет с южно-сахалинской командой "Восток-65".