Нетрезвых водителей будут ловить на дорогах Иркутской области 14:10, 12 октября 2018 г.



Выпил - не садись за руль. Нетрезвых водителей будут ловить на дорогах Иркутской области. В Иркутске службу будут нести 50 экипажей ДПС, а по области около 200 сотрудников. Только с начала 2018 года задержали на дорогах нашего региона почти 15 тысяч нетрезвых водителей. А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения задержали более полутора тысяч автомобилистов. Аварий по вине нетрезвых водителей зарегистрировано более тысячи. В них погибли 83 человека. Так например, 8 октября из-за лобового столкновения на улице Мира в Иркутске по вине пьяного водителя скончался в больнице 27-летний водитель. Состояние женщины и двоих детей оценивается как тяжелое. Полицейские призывают граждан сообщать о подозрительном поведении водителей, ведь это может спасти чьи-то жизни.