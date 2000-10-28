Опасного медведя в Иркутском районе обезвредили! 14:08, 12 октября 2018 г.



Жители поселка Маркова теперь могут жить спокойно. Охотились на хищника несколько дней. Его искали с помощью квадрокоптера, пытались определить в лесном массиве с помощью тепловизора и патрулировали территорию на квадроциклах. После вчерашнего нападения на собак ситуация была под особым контролем. Сотрудники полиции круглосуточно патрулировали поселок. Силовики с автоматическим оружием охраняли подходы к жилым домам. К акции по поимке косолапого также подключились сотрудники Росгвардии, спецназа и профессиональные охотники.

О потенциальной опасности предупредили всех жителей. Также специалисты организовали ряд скрытых постов в местах наиболее вероятного выхода зверя к людям. Один из них располагался в жилом доме, где ранее лесной хищник задрал двух собак. Хозяевам имущества рекомендовали временно покинуть жилье. Специалисты предположили, что зверь может вернуться к ним и оказались правы. Сегодня в два часа ночи медведь снова пришел. "Сотрудники полиции сделали ставку на то, что медведь вернется именно в то место, где его видели в последний раз. Именно поэтому они не стали убирать погибших собак. Так и произошло: хищник вернулся, увидел, что эти животные по-прежнему находятся на земле, и хотел употребить их в пищу, и именно в тот момент был обезврежен", - рассказал Герман Струглин, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области.

С помощью трех прицельных выстрелов животное обезвредили. По мнению охотников, медведь был взрослый, на вид ему от четырех до пяти лет. Поведение дикого животного представляло реальную опасность, поскольку ранее он пытался загрызть домашний скот и не реагировал на крики людей.