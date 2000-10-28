Первая игра за Кубок мира по хоккею с мячом закончилась поражением для "Байкал-Энергии" 20:48, 11 октября 2018 г.



Сегодня в рамках группового этапа иркутская команда встретилась со шведским клубом "Бруберг". Счет открыли "бело-синие", отличился Евгений Волгужев. Но после перерыва соперники пошли в атаку и сначала сравняли цифры на табло, а после вырвались вперед. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Бруберга". К слову, эту команду в прошлом сезоне назвали открытием чемпионата Швеции. Никто не ожидал, что они войдут в восьмерку лучших. "Байкал-Энергию" на этой игре поддерживали не только иркутские болельщики, но и соотечественники из Нижнего Новгорода. Завтра "бело-синие" сыграют с клубом "Сандвикен". А на 13 октября назначен матч против "Больнеса".