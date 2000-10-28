Игра "Байкал-Энергия" - "Бруберг" началась 19:02, 11 октября 2018 г.



Первая игра за Кубок мира по хоккею с мячом. Сегодня в рамках группового этапа "Байкал-Энергия" встречается со шведским клубом "Бруберг". В прошлом сезоне их называли открытием чемпионата Швеции. Никто не ожидал, что они войдут в восьмерку лучших команд. "Байкал-Энергия" на Кубке мира тогда также удивила всех хорошей игрой. И даже смогла обойти действующего обладателя титула - шведский "Вестерос". Сейчас состав "бело-синих" сильно изменился. Из команды ушли лидеры. Их место заняли новые, перспективные игроки.