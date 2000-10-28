Начался прием заявок от руководителей на конкурс "Лидеры России" 18:03, 11 октября 2018 г.



Для тех, кто знает как решать сложные задачи. Начался прием заявок от руководителей на конкурс "Лидеры России". Триста финалистов получат гранты на участие в образовательных программах. Это один миллион рублей для каждого. Победителей в течение года будут консультировать топ-менеджеры крупнейших компаний и выдающиеся государственные деятели.

Этот конкурс - один из проектов организации "Россия - страна возможностей", ее учредил президент России Владимир Путин. Участие в конкурсе могут принять руководители-соотечественники из любой страны с хорошим владением русским языком. Участники должны быть не старше 55 лет. По итогам прошлого конкурса 70 участников заняли серьезные должности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Подать заявку можно на сайте.