На чемпионате мира по фитнес-аэробике иркутские "Тигры" представят новую программу 17:52, 11 октября 2018 г.



Американский хип-хоп и его иркутская версия. Танцоры из Иркутской области в составе сборной страны поедут на чемпионат мира по фитнес-аэробике. Соревнования стартуют уже через неделю в нидерландском городе Лейден. За подготовкой спортсменов наблюдала съемочная группа.

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Стандартная разминка перед необычной тренировкой. К предстоящим соревнованиям "Тигры", так называется команда танцоров, готовятся, как к бою со львами. Каждый день не менее трех часов. Путевку на мировой чемпионат иркутские хип-хоперы получили после выступления в Праге. На европейском турнире они вошли в пятерку лучших. Участники команды говорят: учли и исправили все ошибки, которые допустили тогда. Теперь надеются попасть в тройку лидеров. На победу заряжены. У каждого из них свой путь в танцах. Например, Ирина Богаева в хип-хоп пришла три года назад из народных танцев. "Мир для нас - это огромная возможность показать себя, реализовать себя и доказать самим себе, что мы достойны представлять Россию, свой город на таком крупном чемпионате", - признается Ирина Богаева, участник команды "Тигры".

Чемпионат мира по фитнес-аэробике пройдет в Нидерландах. Хип-хоп - одна из дисциплин. Помимо иркутян, в сборной России команды из Красноярска и Екатеринбурга. "Тигры" подготовили к турниру новую программу, рассказывает тренер команды Ольга Лелюк. За две минуты танцоры покажут сразу пять стилей. "Мы представляем локинг, мы представляем хип-хоп old school, мы представляем хип-хоп хореографию, брейк-данс, естественно, мы без него никуда, это наше самое любимое направление, так скажем. И представляем дэнсхолл. Это достаточно новое направление в хип-хоп хореографии, но оно очень интересное", - говорит Ольга Лелюк, тренер команды "Тигры".

До отъезда в Амстердам всего неделя. Чемпионат стартует 18 октября. Каждую свободную минуту команда использует, чтобы подготовиться не только физически, но и морально и доказать, что в истории иркутского хип-хопа новая страница - страница побед мирового уровня.