В Иркутске, Братске и Ангарске документы на оформление загранпаспорта можно подать в МФЦ 17:44, 11 октября 2018 г.



Новые образцы загранпаспорта уже могут получить граждане России. Преимущество биометрического паспорта в том, что срок его использования на пять лет больше старого образца. Количество страниц увеличено до 46, это на 10 больше, чем в стандартном образце. Паспорт готовится в течение одного месяца.

"Биометрический паспорт можно оформить. Подать заявление на получение в любом из подразделений и управления по вопросам иммиграции. И вот с сентября 2018 года на трех площадках МФЦ в Иркутске, Братске и Ангарске, где граждане могут прийти в МФЦ, наши сотрудники примут у них заявления на оформление биометрического паспорта", - сообщила Татьяна Липасова, заместитель начальника управления по вопросам миграции.

Также гражданин может оформить заявление в электронном виде через портал госуслуг. В этом случае есть преимущество: скидка на государственную пошлину 30%. Стоимость биометрического паспорта пять тысяч рублей, если воспользоваться сайтом, госпошлина выйдет экономнее - 3,5 тысячи. Смена паспорта не происходит в обязательном порядке, у гражданина есть выбор: он может оформить паспорт как старого образца, так и нового. Кстати, с 2021 года в стране введут электронные паспорта. Паспорт будет представлять собой пластиковую карту и заменит сразу несколько документов: СНИЛС, водительские права и другие. Предполагается, что использование бумажных паспортов прекратится в 2030 году.