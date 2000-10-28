Крупнейшую поликлинику на севере Иркутской области открыли после капитального ремонта 17:39, 11 октября 2018 г.



Это медучреждение Братской детской городской больницы. Реставрацию здания провели впервые за 38 лет его существования. Министр здравоохранения региона отметил: поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием, но самое главное там будут использовать принципиально новые подходы к лечению тридцати тысяч маленьких пациентов, которые прикреплены к заведению.

"Прекрасное новейшее оборудование, которое в рамках капитального ремонта получили физиотерапевтическое отделение, хирургический блок, лор-отдление, офтальмологическое отделение, БЦР-лаборатория создана с нуля и оснащена самым современным дорогостоящим медицинским оборудованием. Созданы парковочные места, остановка общественного транспорта, все условия для маломобильных групп граждан", - рассказал Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области.

Ремонтировали поликлинику в рамках государственно-частного партнерства. Общая стоимость работ 162 миллиона рублей, почти 158 миллионов - средства инвестора. Строители заменили все инженерные сети, сделали внутреннюю отделку, облицовку фасада. В обновленной поликлинике реализовали направления "бережливого производства". Например, там действуют "открытая регистратура", "call-центр", "маршрутизация и разделение потоков пациентов".