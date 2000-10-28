Решать коммунальные проблемы оперативно можно на портале #Яиркутянин 17:28, 11 октября 2018 г.



Коммунальные проблемы горожан можно решить оперативно. В областном центре активно работает портал #Яиркутянин. Этот интернет-ресурс позволяет жителям города напрямую обращаться к местным властям, без бумажной волокиты. Как он работает, расскажем далее.

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Ямы на дорогах, рухнувшие деревья, открытые канализационные люки - все это представляет опасность для горожан. Проблема со старым зеленым фондом стоит остро: аварийные деревья в непогоду становятся серьезной угрозой не только для имущества, но и для жизни. А в темное время суток и дети, и взрослые могут не заметить провал на тротуаре и получить серьезные повреждения.

Иркутянка Мария Попова рассказывает, что до рождения ребенка даже не обращала внимания на несовершенства магистралей и прогулочных аллей. Но буквально месяц назад, прогуливаясь с коляской, чуть не угодила в яму во дворе своего дома. "Я сейчас в декрете, гуляла с ребенком, мы коляской чуть не заехали в эту яму. Она была глубокая, то есть там, видимо, асфальт обвалился. Я туда, конечно, боялась заглядывать, внутрь", - рассказывает Мария Попова, житель дома 229 на улице Карла Либкнехта.

Таких проблем в городе много. Но отследить каждый двор проблематично. Поэтому для иркутян создали портал, куда и обратилась Мария. Без бумажной волокиты, множеств заявлений и очередей яму во дворе заасфальтировали. Причем сделали это в короткие сроки. "Через этот портал любой гражданин может оперативно подать, если он видит какую-то проблему: яму, открытый колодец, упавшее дерево, разбитый фонарь - может подать обращение, которое будет оперативно отработано, и, соответственно, улучшения будут произведены в короткий срок", - сказал Алексей Якунин, начальник управления информатизации аппарата администрации г.Иркутска.

Портал #Яиркутянин работает через госуслуги и имеет мобильное приложение. Каждый, кто хочет отправить свое замечание или предложения по улучшению облика города, должен пройти авторизацию. Система автоматически определит геолокацию. Всего с начала работы портала горожане отправили более 300 обращений. Успешно решили больше половины вопросов.